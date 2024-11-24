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AA & Ensonhaber

Hava sıcaklıkları düştü. Yurdun çeşitli kesimleri karla kaplandı.

Sürücülerin buzlanan yollarda ve yoğunlaşan trafikte zorlu onlar yaşamaması için Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) uyarı niteliğinde bilgilendirme yaptı.

KGM, sürücülere yaptığı uyarıda, internet sitesinden güzergah analizi programıyla en uygun güzergahı ve alternatiflerini görebileceklerine dair bilgi yayınladı.

Veriler bilgiye göre araç sürücüleri, kapalı ve çalışma yapılan yolları, yol ve hava durumunu, yol boyu tesislerini ve önemli yerleri görebiliyor.

KARAYOLLARI KIŞA HAZIR

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcuların trafik güvenliği için kış hazırlığı yaptı. KGM, Türkiye genelinde çalışmalarını 12 bin 634 makine ve 13 bin 283 personelle yürütüyor.

Yolların açık kalması için makine parkı güçlenlendi. Karla mücadele ve yol bakımı için KGM envanterine ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanlar dahil edildi.

"ÇALIŞMALAR 7/24 ESASINA GÖRE SÜRÜYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, her yıl kış mevsiminde yurt genelinde otoyollar ve devlet il yollarında 7 gün 24 saat esasına göre karla mücadele çalışmalar sürdürülüyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Seyahat edecek sürücüler, yola çıkmadan önce güzergahı hakkında "0312 415 91 99" numaralı telefondan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çağrı Merkezi ALO 123'ten veya ALO 159 Kara Yolları Hattı'ndan bilgi alabilir.

KARLI HAVADA ARAÇ KULLANMA REHBERİ

-KGM'nin internet sitesinde hizmete sunulan güzergah analizi programıyla en uygun güzergahı ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları, yol ve hava durumunu, yol boyu tesislerini ve önemli yerleri izlenmeli.

-Olumsuz hava şartlarının artması, kar yağışı, tipi ve aşırı buzlanmanın sürekliliği, kara yolunun kapanmasına sebep olabiliyor. Kötü hava şartları nedeniyle kapatılan kesimlerde vatandaşlar yola girmek için ısrarcı olmasın, görevlilere yardımcı olunmalı.

-Sürücülere kar ve buzla mücadele araçları gördüğünde yavaşlasın, geride kalsın ve sollama yapılmamalı.

-Sürücüleri araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurulmalı.

-Yağış esnasında araç takip mesafelerini artırsın, hızlarını azaltsın, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmalı.

-Araç kullanıcıları şerit ihlali yapmasın, buzlanma olan kesimlerde daha tedbirli ve dikkatli olmalı.

-Hava, yol, araç ve psikolojik durumlar dikkate alınarak, sürücülerin yorgun ve uykusuz yola çıkmaması önem taşıyor.

-Sürücülerin, direksiyon başında cep telefonuyla görüşme, sigara içme gibi dikkati dağıtıcı davranışlardan kaçınması ve görevlilerin ikazlarına uyması önem arz ediyor.

-Vatandaşlar araçlarını kış koşullarına hazırlanması önemli. Araçların mekanik açıdan kış koşullarına hazırlığından emin olunsun, yakıt deposunun en azından yarısı doldurulmalı.

-Trafiğe çıkmadan araç camı, lambası, aynası ile araç üzerindeki kar ve buzun temizlenmesi gerekiyor.

-Vatandaşlar, araçlarını çalıştırdıktan sonra yüksek düzeyde görüş netliği sağlamak için araç camları içindeki buğuyu temizlemeli.

-Araç lastikleri ve lastik basıncı kontrol edilmeli. Kış aylarında aşınmış veya zarar görmüş lastikler güvenli sürüş kabiliyetini etkileyebiliyor. Lastiklerin diş derinliklerinin kontrol edilip uygun olmayanların değiştirilmesi tavsiye ediliyor.

-Kışın olağanüstü durumlarda araçlarda buz kazıyıcı/kar fırçası, kürek, kum veya diğer çekiş destekleri, çekme halatı veya zinciri, yardımcı kablolar, yol işaret ışığı veya ikaz lambası, yakıt tüpü antifrizi, fener ve piller, ilk yardım çantası, yangın söndürücü, küçük alet seti, ekstra giyecek ve ayakkabı, battaniye, dayanıklı enerji besinleri, mum, kibrit veya çakmak gibi malzemelerin bulunması gerekiyor.

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-Karlı zeminlerde ve gizli buzlanmanın olduğu bölgelerde mümkün olduğunda az hareket edilmeli, gereksiz şerit değişimlerinden kaçınılmalıdır. Çünkü yapılacak ani ve sert direksiyon hareketlerinden dolayı aracın her an ağırlık transferi bozulabilir, önden veya arkadan kaymalar yaşanabilir ve aracın kontrolü kaybedilebilir.

-Karlı ve buzlu havada yokuş aşağı inerken, arabanın savrulmasını ve kaymasını önlemek için yapabileceğiniz birkaç şey var.

Vitesi küçültün. Belli aralıklarla hafifçe fren pedalına basın. Arabanın arkası kaymaya başlarsa freni bırakın. Direksiyonu aracın arkasının gittiği yöne doğru kırın.

Karlı havalarda, arabayla yokuş çıkarken araç patinaj yapabilir. Bu durumu önlemek için uygulamanız gereken noktalar şu şekilde:

Gaza yüklenmeyin. Aracı olabildiğince düşük hızda kullanın. Hızlanmayı kademeli bir şekilde vitesi artırarak yapın. Ani hızlanma yapmayın.

-Tutunmanın zor olduğu karlı zeminlerde araç kullanan sürücüler, ani gaz ve fren hareketlerinden uzak durmalı. Yapılacak her ani veya sert hareket, patinaj ve kayma problemi ortaya çıkacaktır. Böyle havalarda, gaz ve fren pedalları çok yumuşak kullanılmalı.

Fren kullanma yerine vites küçültmeyle yavaşlamayı tercih eden sürücülerin de debriyajdan ayağını çok yavaş şekilde çekmesi gerekiyor.

Aksi takdirde yük bir anda ön tarafa toplanır, aracın ağırlık transferi bozulur ve kayma problemi başlar.

-Kar koşulları bir de sisli havayla birleştiğinde, sürücülerin araç kullanırken daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.

Mecbur kalınmadıkça da sisli havalarda trafiğe çıkılması önerilmez. Ancak o zorunlu durumlarda sisli havada sürüş teknikleri konusunda bazı püf noktalar var.

Genellikle sisli havalarda zeminde buzlanma da görülür. Bu nedenle takip mesafesi uzatılmalıdır. Sürüş esnasında diğer sürücülerin reflekslerine güvenmemeli ve yol çizgilerine uyarak mesafeyi korumalısınız.

Yaşadığınız bölgede sis görülüyorsa, kışa girmeden farlarınızı temizletin ve gerekli bakımları yaptırın.

Hareket halindeyken dörtlüleri yakmayın. Bu, diğer sürücülerin sizin durduğunuzu ya da durmak üzere olduğunuzu düşünmesine neden olabilir.

-Sürüş esnasında aracın devrini yükseltmek karlı zeminler için dezavantaj oluşturur. Bu nedenle düşük devir ve bir üst vitesi tercih edin.

Örneğin; ikinci viteste 45 km/s hızla gitmek yerine, üçüncü viteste aynı hızla giderseniz aracın yere tutunması biraz daha kolay olacaktır.

-Karlı havalarda tehlike oluşturabilecek en önemli unsurlardan biri de gizli buzlanmadır.

Eriyen kar suyunun bulunduğu yerler, köprü üstleri, viyadükler ve yoğun rüzgar alan zeminler gizli buzlanma açısından büyük risk taşır.

Bu bölgelere yaklaşırken hızınızı yarı yarıya düşürün, takip mesafenizi iki katına çıkarın. Araç içinde telefon, müzik sistemi gibi dikkat dağıtacak ekipmanlarla uğraşmayın ve reflekslerinizi daima hazır tutun.

-Aracınız bir veya birden fazla lastiği kara saplanırsa yapacağınız çok fazla bir şey yok. Çok fazla gaz vermek aracı saplandığı yerden çıkarmaz, aksine başa dönen lastik, aracınızın düştüğü çukuru derinleştirerek çıkmasını daha da zorlaştırır.

Mümkünse aracı ikinci vitese alıp, çapraz şekilde öne ve arkaya doğru manevra denemeleri yapılabilir. Ancaka aracın yerinden hiç hareket etmediği durumlarda fazla zorlamak doğru olmaz. Bu nedenle böyle durumlarda, çekici yardımı almak en akıllıca yol olacaktır.



