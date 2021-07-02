Yeni normalleşme sürecine girilmesinin ardından yerli ve yabancı turistler Bodrum’a gelmeye başladı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşan ilçede, trafik felç olurken sahillerde adım atacak yer kalmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni normalleşme sürecinde seyahat kısıtlaması, sokağa çıkma kısıtlaması ve restoranların çalışma saatlerinin normale döndüğünün açıklamasının ardından Bodrum turist akınına uğradı.

NÜFUS 1 MİLYONA YAKLAŞTI

Pandemi sürecinde başlayan nüfus artışı nedeniyle ilçe nüfusu 700 bini aşmıştı. Yasakların tamamen kalkmasıyla birlikte ilçenin nüfusu 1 milyona yaklaştı.

Kısıtlama kalktı Bodrum’a akın başladı VİDEO

YOLLAR KİLİTLENDİ

Yerli turistlerin de Bodrum'a ulaşmasıyla birlikte ilçe girişinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. 4 kilometrelik yolu 1 saatte geçebilen vatandaşlar çileden çıktı.

"SAHİLLER DOLDU"

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Yönetim Kurulu Üyesi Alişir Şahin, “Yeni normalleşme süreciyle birlikte insanlar Bodrum’a gelmeye başladı. Özellikle trafik çok fazla yoğun oluyor. Adım adım ilerleniyoruz trafikte bunun için Bodrum’a gelecek olan yerli turistler özellikle havayollarını ya da otobüsleri kullansınlar. Stresten kaçan turistler trafikte büyük bir stres yaşıyor. Yetkililer bir an önce umarım buna bir çözüm bulur. 1 Temmuz'dan itibaren ise trafik iyice yoğunlaştı, sahiller doldu oteller dolmaya başladı.” dedi.

"BAYRAMI DOLU DOLU GEÇİRECEĞİZ"

25 yıllık turizmci Geylani Dursunoğlu ise “Bodrum’da ciddi bir yoğunluk oluştu. Hem iç pazar, hem dış pazar 1 Temmuz itibariyle yoğunluk oldukça arttı. Rezervasyonlar oldukça hızlı gelmeye başladı. Şimdiden bayram hazırlıklarına başladı. Dolu dolu bir bayram geçireceğiz." dedi.