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- Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde yoğunluk arttı
Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde yoğunluk arttı
Salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi kentin birçok noktasında trafik oluştu.
- Haber Merkezi
- 25.12.2020 - 17:18
- Güncelleme : 25.12.2020 - 17:20
Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 4'üncü haftasına giriyor.
Saat 21.00'de başlayacak kısıtlama öncesi ise İstanbul'un birçok bölgesinde trafik yoğunluğu yaşandı.
YOLLAR KİLİTLENDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritası yüzde 70'lere ulaşırken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
Geçtiğimiz kısıtlamalarda da cuma akşam saatlerinde İstanbul trafiğinde yoğunluk görülmüş, zaman zaman yoğunluk yüzde 80'lere kadar çıkmıştı.
56 saat sürecek kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu