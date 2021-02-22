Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde yola koyulan İstanbullular, genellikle kendi araçlarıyla trafiğe çıktı.

Bu nedenle kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul’da kar yağışının etkisi sonrasında sıcaklığın gece boyu -3 lere kadar inmesi, gizli buzlanmayı da beraberinde getirdi.

Gizli buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

ÇİTF YÖNLÜ YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya ve Avrupa Yakası'na geçişlerde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 07.40 itibarıyla yüzde 50’yi gördü.

Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu VİDEO