Kısıtlamada cuma namazı

2021 yılının ilk cuma namazı, pandemi gölgesinde sosyal mesafe kuralları kapsamında kılındı.

Dün akşam başlayıp 4 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma namazını kılmak isteyenlerin, araç kullanmamak şartıyla evlerine yakın camilere gitmelerine izin verildi.

EN YAKIN CAMİYE GİDİLDİ

Seccadelerini yanlarına alan vatandaşlar, evlerine yakın camilerde koronavirüs tedbirlerine uyarak saf tuttu.

Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar ise avlu ve parklar da sosyal mesafeye uyarak namaz kıldı.

CUMA HUTBESİ

"Geçmişin Muhasebesi, Geleceğin Mimarı" konulu hutbe, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Ömür takviminden her gün bir yaprağın daha eksildiği, her geçen yılın insanlığı Allah'ın huzurunda hesap gününe biraz daha yaklaştırdığı belirtilen hutbede, "Hayat sermayemiz azalırken ahirette hayretler içinde okuyacağımız ve karşılığını göreceğimiz amel defterlerimiz kabarıyor." mesajı verildi.

Geçen yılların muhasebesinin yapılmasına, Müslümanların, kendisine, ailesine ve tüm mahlukata karşı sorumluluklarının altı çizilen hutbede, "Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın." ayeti paylaşıldı.

Gelecek günlerin Allah'ın rızası doğrultusunda planlanmasının, dünyevi heves ve arzuların peşinden hırsla koşarken ahiretin heba edilmemesinin önemine işaret edilen hutbede, alınan her kararın, söylenen her sözün, işlenen her davranışın Yüce Allah tarafından görüldüğü, duyulduğu, bilindiği ve bütün bunlardan insanın hesaba çekileceği hatırlatıldı.

"SAMİMİYETLE RABB'İMİZE YÖNELELİM"

"Allah, sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder." hadisinin paylaşıldığı hutbede, "O halde, samimiyetle Rabb'imize yönelelim. Amel defterlerimizin ibadet ve iyilikle dolacağı bir ömür geçirme kararlılığında olalım. Salgınla imtihanda olduğumuz bu zor günlerde umudumuzu, inancımızı, gayretimizi, birbirimize olan güvenimizi ve desteğimizi daima canlı tutalım." ifadesi kullanıldı.