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Kısıtlamada dışarı çıkan Afgan turist olduğunu söyledi, cezayı yedi

Kısıtlamada dışarı çıkan Afgan turist olduğunu söyledi, cezayı yedi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polis ekiplerine turist olduğunu söyleyen yabancı uyruklu kişiye para cezası verildi.