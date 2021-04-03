Kısıtlamada Taksim Meydanı turistlere kaldı

Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle boş kalan Taksim Meydanı'na turistler akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kırmızı kategoride bulunan 58 şehirde dün akşam 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

TURİSTLER İSTANBUL'UN TADINI ÇIKARDI

Kısıtlama nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ise turistlere kaldı.

Bölgede gezen turistler, güvercinlere yem vererek fotoğraf çektirdi. Bazı turistler de gezi otobüslerine binerek İstanbul turu yaptı.

Taksim Meydanı turistlere kaldı