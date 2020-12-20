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    Kısıtlamada Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu

    Kısıtlamada Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu

    Hafta sonu kısıtlamasından muaf olan turistler, İstiklal Caddesi'ne akın etti.
    • DHA
    • 20.12.2020 - 15:54
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    Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki artışın ardından hayata geçirilen hafta sonu soğaka çıkma kısıtlamaları devam ediyor.

    Bu kapsamda, cuma akşamı 21.00’den itibaren pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kısıtlama uygulanıyor.

    TURİSTLER TAKSİM'İ DOLDURDU

    56 saatlik bu sokağa çıkma yasağı en çok turistlere yaradı.

    Kısıtlamadan muaf olan turistler, İstanbul’un tadını çıkardı.

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde tur atan turistler, yoğunluk oluşturdu.

    Lokantalarda oturarak yemek yemenin yasaklanması nedeniyle de çoğu turist, iş yeri önlerine oturarak yemek yedi.

    Kısıtlamada Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi nde turist yoğunluğu #1

    Kısıtlamada Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi nde turist yoğunluğu #2

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    Kısıtlamada Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi nde turist yoğunluğu #5

    Kısıtlamada Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi nde turist yoğunluğu #6

    Kısıtlamada Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi nde turist yoğunluğu #7

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