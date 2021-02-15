Kısıtlamalara uymayan 29 bin 48 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 8-15 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 29 bin 48 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını duyurdu.

Türkiye, yurt genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının 11'incisini de geride bıraktı.

Her hafta olduğu gibi İçişleri Bakanlığı bu haftaki kısıtlamanın da bilançosunu açıkladı.

29 BİN KİŞİ KISITLAMAYI İHLAL ETTİ

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamaya göre bu haftaki 56 saatlik kısıtlama boyunca 29 bin 48 kişiye adli-idari işlem yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "8 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 12 Şubat Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 15 Şubat Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 29 bin 48 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.