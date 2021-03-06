Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. Trafik yoğunluğunun yüzde 80'e ulaştığı belirtildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu.

Kabine toplantında alınan karar gereği cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi.

EKİPLER SIKI DENETİMDE

O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu.

Trafik polisleri, köprü girişi Altunizade mevkisinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

Kısıtlamasız ilk hafta sonunda İstanbul’da yoğun trafik VİDEO

YOĞUNLUK YÜZDE 80’E ULAŞTI

Yaklaşık 3.5 aydır hafta sonu evlerine kapanan İstanbullular da sabah saatlerinden itibaren kendilerini sokaklara attı.

İBB haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Sahiller de kısıtlamadan sonra kalabalıktan nasibini aldı. Bazı vatandaşlar da oltasını alıp, balık tuttu.

EKİPLERİN DENETİMİ DE SÜRÜYOR

Denetimler de hızlı bir şekilde devam ediyor.

Ekipler evrak kontrolü yaptıktan sonra vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kontrollü normalleşme sürecinin ilk hafta sonu gününde cafeler, restoranlar saat 19.00'a kadar açık olacak.

Yüksek riskli il (Turuncu) kategorisinde olan İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 21.00'de başlayacak ve pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek.