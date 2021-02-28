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    Kısıtlamaya rağmen İstanbul'da yoğunluk

    Bağcılar'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yoğunluk yaşandı. Meydan, park ve bahçelerde oluşan kalabalık kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 28.02.2021 - 18:18
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 18:20
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    Kısıtlamaya rağmen İstanbul'da yoğunluk

    İstanbul'da cuma günü saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ediyor.

    GÜZEL HAVAYI GÖREN KENDİNİ DIŞARI ATTI

    Ancak havanın güneşli olması Bağcılar'da yaşayanlara kısıtlamayı unutturdu, çok sayıda vatandaş kendisini sokaklara, parklara ve boş alanlara attı.

    Kimi maske kuralına uymadan yürüyüş yaparken kimi de boş arazide mangal yaptı.

    Çocuklar da parkları ve oyun alanlarını tamamen doldurdu.

    Kısıtlamaya rağmen İstanbul'da yoğunluk VİDEO


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