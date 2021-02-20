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    Kısıtlamaya rağmen Ortaköy Sahili'nde yoğunluk

    İstanbul'da hafta sonu kısıtlamalarına rağmen Ortaköy Sahili'ndeki yoğunluk dikkat çekti.
    • DHA
    • 20.02.2021 - 16:58
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    Kısıtlamaya rağmen Ortaköy Sahili'nde yoğunluk

    Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Ortaköy Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti.

    Kumpirciler sokağında turistler ve bazı Türk vatandaşları kumpir yerken, güzel havayı fırsat bilenler sahilde bol bol fotoğraf çekildi.

    Kimisi markete çıktığını, kimisi ise köpeğini gezdirmek için sahile geldiğini belirtti.

    Kısıtlamaya rağmen Ortaköy Sahili nde yoğunluk #1

    "KAYINVALİDEMİ GEZDİRİYORUM"

    Kayınvalidesi ile Ortaköy Sahili'nde dolaşan Azime Göncü, "Hava almaya çıktık ne yapalım. Güneşi görünce duramadık. Kayınvalidem yanımda. Onu gezdireyim dedim. Yasaklar korkutuyor tabi ama 17.00'ye kadar çıkabiliyoruz. Yakınım zaten hemen yan tarafta oturuyorum" dedi.

    Kısıtlamaya rağmen Ortaköy Sahili nde yoğunluk #2

    "KÖPEK GEZDİRİYORUZ"

    Eşi ve çocuğuyla köpek gezdirmek için sahile gelen Nurgül Ahenk, "Duramadık evde. Karlı da bir hafta oldu ama genellikle kısıtlamalar bir sıktığı için herkes aynı durumda. Biz markete diye değil çocuk gezdiren ve köpek gezdirenler olarak çıktık.  Yasaklar korkutuyor ben de kovid geçirdim. Ama evlerde de durulmuyor. Mecbur çıkıyoruz. Bütün hafta olunca hafta sonu hava almak istiyor insan" diye konuştu.

    Kısıtlamaya rağmen Ortaköy Sahili nde yoğunluk #3

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