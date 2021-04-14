- Haberler
- Gündem Haberleri
- Kısmi kapanma yasakları ne kadar sürecek? Kısıtlamaların bitiş tarihi belli mi?
Kısmi kapanma yasakları ne kadar sürecek? Kısıtlamaların bitiş tarihi belli mi?
- Haber Merkezi
- 14.04.2021 - 17:35
- Güncelleme : 14.04.2021 - 17:42
Tüm dünyada koronavirüs salgını ile mücadele çeşitli kısıtlama kararları ve aşı uygulamaları ile devam ediyor.
Türkiye'de günlük vaka sayılarının 50 bini aşmasının ardından yerinde karar dönemi geride bırakılarak kısmi kapanma sürecine geçti.
Kabine toplantısının ardından yeni yasakları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sürecinin değerlendirilmesi ve bu doğrultuda yeni tedbirlerin gelebileceği sinyalini de verdi.
Belirli şartlar dahilinde açılan işletmelerin çoğu yeniden kapatılıyor. Bu kararın ardından vatandaşlar yasaklar ne kadar sürecek sorusunu gündeme taşıdı.
Peki kısmı kapanma ne kadar, kaç gün sürecek? Yasakların bitiş tarihi belli mi? İşte detaylar..
KISMI KAPANMA NE KADAR SÜRECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka ve ölü sayılarının artması nedeniyle Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma sürecine geçileceğini açıkladı.
Erdoğan, hafta içi kısıtlama saatlerinin 21.00'den 19.00'a çekildiğini ve yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanların bayram sonuna kadar faaliyetlerine ara verildiğini söyledi. Yeni tedbirler yarın akşam saati ile uygulanmaya başlanacak.
Buna göre kısmi kapanma Ramazan ayının ilk 2 haftasını kapsayacak. Haliyle 13 Nisan-26 Nisan arası Ramazan ayının ilk 2 haftası olduğu için bu günler arasında kısmi kapanma uygulaması devam edecektir.
KISITLAMALAR NE ZAMAN BİTECEK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan ayının ilk iki haftası için alınan kısmi kapanma kararına dair yaptığı paylaşımda "Sonuç alınamazsa süre uzayacak, tedbirler artacak" dedi.
Kısıtlamalar Bilim Kurulu toplantısının ardındna üyelerin tavisyesi ile Kabine Kurulu'na sunularak kararlaştırılıyor. 2 hafta boyunca salgının seyri izlenerek yeni bir yol haritası çiziliyor.
Ancak halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezleri, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler 17 Mayıs'a kadar faaliyetlerine ara verecek.
KISMİ KAPANMA YASAKLARI 2021
- Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.
- Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.
- 65 yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.
- Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.
- Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.
- Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
- Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecek.
- Kafe, kıraathane, çay bahçesi ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek.
- Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.
- Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.