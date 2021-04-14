Kısmi kapanma yasakları ne kadar sürecek? Kısıtlamaların bitiş tarihi belli mi?

Kısmi kapanma yasakları ne kadar sürecek? Kısıtlamaların bitiş tarihi belli mi?

Türkiye genelinde uygulanmasına karar verilen kısmi kapanma kararının ne kadar süreceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki yasaklar ne kadar, kaç gün sürecek? İşte detaylar..

Tüm dünyada koronavirüs salgını ile mücadele çeşitli kısıtlama kararları ve aşı uygulamaları ile devam ediyor.

Türkiye'de günlük vaka sayılarının 50 bini aşmasının ardından yerinde karar dönemi geride bırakılarak kısmi kapanma sürecine geçti.

Kabine toplantısının ardından yeni yasakları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sürecinin değerlendirilmesi ve bu doğrultuda yeni tedbirlerin gelebileceği sinyalini de verdi.

Belirli şartlar dahilinde açılan işletmelerin çoğu yeniden kapatılıyor. Bu kararın ardından vatandaşlar yasaklar ne kadar sürecek sorusunu gündeme taşıdı.

Peki kısmı kapanma ne kadar, kaç gün sürecek? Yasakların bitiş tarihi belli mi? İşte detaylar..

KISMI KAPANMA NE KADAR SÜRECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka ve ölü sayılarının artması nedeniyle Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma sürecine geçileceğini açıkladı.

Erdoğan, hafta içi kısıtlama saatlerinin 21.00'den 19.00'a çekildiğini ve yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanların bayram sonuna kadar faaliyetlerine ara verildiğini söyledi. Yeni tedbirler yarın akşam saati ile uygulanmaya başlanacak.

Buna göre kısmi kapanma Ramazan ayının ilk 2 haftasını kapsayacak. Haliyle 13 Nisan-26 Nisan arası Ramazan ayının ilk 2 haftası olduğu için bu günler arasında kısmi kapanma uygulaması devam edecektir.

KISITLAMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan ayının ilk iki haftası için alınan kısmi kapanma kararına dair yaptığı paylaşımda "Sonuç alınamazsa süre uzayacak, tedbirler artacak" dedi.

Kısıtlamalar Bilim Kurulu toplantısının ardındna üyelerin tavisyesi ile Kabine Kurulu'na sunularak kararlaştırılıyor. 2 hafta boyunca salgının seyri izlenerek yeni bir yol haritası çiziliyor.

Ancak halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezleri, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler 17 Mayıs'a kadar faaliyetlerine ara verecek.

KISMİ KAPANMA YASAKLARI 2021