Kısmi kapanmada ilk hafta sonucu: Yasaklar uzayacak mı?

Artan vakaların ardından alınan tedbirlerin sonucu yakından takip ediliyor. Kısmı kapanmada ilk hafta geride kalırken, kararların sonuçları da belli oldu. Peki buna göre yasaklar uzayacak mı?

Sağlık Bakanlığı, kısmi kapanma kararlarının ilk haftasında ortaya çıkan veriler kamuoyu ile paylaştı.

50 bini aşan vaka sayılarının ardından Kabine Kurulu tarafından uygulanmasına karar verilen kısmi kapanma tedbirleri, salgının kontrol altına alınmasını hedefliyor.

Bilim Kurulu ve Kabine Kurulu'nca iki haftalık süreç izlenerek yasakların devam edip etmeyeceği ve risk haritası belirleniyor.

Vatandaşlar, sokağa çıkma saatleri, seyahat kısıtlaması ve işletmeler ile ilgili yasakların ne kadar devam edeceğini araştırıyor.

Peki kısmı kapanmada ilk haftanın sonucu nedir, yasaklar uzar mı? İşte detaylar..

KISMİ KAPANMADA İLK HAFTA SONUCU

Ramazan ayı başında alınan 'kısmı kapanma' kararlarının etkileri de belli olmaya başladı. Son bir haftalık süreçte ancak yüzde 2'lik bir gerileme elde edilebildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerinin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdi. Koca, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bu illerin yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik. İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk yüzde 71,4. Çanakkale’de yüzde 67,1. Tekirdağ’da yüzde 73,5. Kırklareli’nde yüzde 69. Yalova’da yüzde 55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.”





YASAKLAR UZAYACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu iki haftalık sürede vefat ve vaka sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir.'' açıklamasında bulunmuştu.

Asıl verilerin ikinci haftadan sonra ortaya çıkması bekleniyor. Salgının kontrol altına alınması ve vaka sayılarının düşmesi ile birlikte tedbirlerde esneme ihtimali öngörülebilir.

Aksi takdirde Ramazan Bayramı ile birlikte tam kapanma ihtimalleri üzerinde duruluyor.