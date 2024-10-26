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DHA

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Antalya'da düzenlenen kitap fuarında 'Cumhuriyet'in Dayandığı Temel İlkeler' konulu söyleşiye katıldı.

Konuşmasında insan ilişkileri eleştiren İlker Başbuğ'a bir katılımcıdan beklemediği bir soru geldi..

"OYUNCAĞI ALINMIŞ ÇOCUK GİBİ AĞLADINIZ"

Söyleşiye katılan Ahmet Önder isimli katılımcı, Başbuğ'a şu soruyu sordu:

Okumanın önemi tartışılmaz ama okumuş, ahlakı bozuk insanlar sıradan, köylü insanların verdiği zararın milyonlarca katını verdi. Siz yıllarca asker oldunuz, Genelkurmay Başkanı oldunuz.



Neticesinde bu memleketi FETÖ'ye teslim ettiniz. Ergenekon'dan hapse tıkılınca oyuncağı alınmış çocuk gibi ağladınız.

"FETULLAH GÜLEN HER YERE SIZARKEN SİZ NE YAPIYORDUNUZ?"

Fetullah Gülen bütün memlekete sızarken siz ne yapıyordunuz? Kemalist askerler neden grup kurmadınız?

"FİKİRLERİNE SAYGI DUYUYORUM"

Diğer katılımcılar tepki gösterirken Başbuğ yanıtında şu ifadeleri kullandı:

Fikirlerine saygı duyuyorum. Ne dedim başta? 'Okumak' değil mi? 'Ergenekon'dan Çıkış' diye bir kitap var. Al onu oku, ondan sonra konuşalım.

Önder daha sonra görevliler tarafından salondan çıkarıldı.

BAŞBUĞ 26 AY HAPİS YATTI

İlker Başbuğ, 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ergenekon davasında 'Darbeye teşebbüs' ve 'Terör örgütü yöneticiliği' suçlamalarıyla ömür boyu hapis cezası almıştı.

26 ay cezaevinde kalan Başbuğ'un, 6 Mart 2014'te Anayasa Mahkemesi'nin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine dair kararı üzerine İstanbul 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Mart 2014 yılında tahliyesine karar verilmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2019 yılında Yüce Divan sıfatıyla, 26'ncı Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un, 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, silahlı örgüt kurmak ve yönetmek' suçlarından cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasının, 'muhakeme şartının gerçekleşmemesi' nedeniyle düşmesine karar vermişti.