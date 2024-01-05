150 milyonluk vurgun! Kıvanç Talu ve Beril Talu tutuklandı 150 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına çıktığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurda girişleri sırasında gözaltına alındı. Talu çifti, çıkarıldıkları mahkemece dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

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Sosyal medya fenomenlerine düzenlenen operasyonlar son dönemlerin en önemli gündem maddelerinden...

Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, çevresini 150 milyon lira dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu.

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Havalimanında yakalandılar

Yapılan çalışmalar sonucu yurt dışına kaçtığı iddia edilen Kıvanç Talu İle eşi Beril Talu yakalandı.

Ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu Gürcistan'dan gelişlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

"Asıl parayı verenler suçlu"

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan iki şüpheli kendileriyle ilgili iddiaları kabul etmeyerek, "Onlar bize borç para vermişlerdi. Tefecilik yapıyorlardı. Asıl suçlu onlar" dedi.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Çift adliyeye sevk sırasında sorulara cevap vermedi.

Tutuklandılar

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Talu çifti, nitelikli dolandırıcılık suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ponzi sistemiyle dolandırıcılık

'Var Böyle Tipler' hesabı ile tanınan Kıvanç Talu, 1 milyonluk hesabında farklı tiplemelerle videolar paylaştı.

Kıvanç Talu ve reklamcılıkla tanınan eşi Beril Talu'nun, ponzi sistemi ile dolandırıcılık suçuna karıştıkları iddia edildi.

Çift, reklam işi adı altında yakınlarını tam olarak 150 milyon lira dolandırdı.

İddialar sonrasında sosyal medya hesaplarını kapatan çiftin, vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti.