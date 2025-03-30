Haberler



Gündem



Kıvanç Tatlıtuğ: Gençler içerideyken bana bayram yok

Kıvanç Tatlıtuğ: Gençler içerideyken bana bayram yok Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Ekrem İmamoğlu'na destek eylemleri sırasında tutuklananlara işaret ederek, "Anasının babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok" ifadelerine yer verdi.