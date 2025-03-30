Kıvanç Tatlıtuğ: Gençler içerideyken bana bayram yok

Ekrem İmamoğlu'nun hakkında açılan yolsuzluk davasından suçlu bulunup tutuklanmasının ardından bazı marjinal gruplar sokağa döküldü.
19 Mart'ta başlayan gösteriler sırasında, kamu düzenini bozan, taşkınlık çıkaran ve polise saldırdığı tespit edilen birçok gösterici tutuklandı.
Muhalif tavrıyla öne çıkan birçok ünlü bu konudaki sessizliğini korumuş ve açıklama yapmamıştı.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da uzun süredir koruduğu sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Oyuncu Instagram’daki paylaşımında şunları söyledi:
“Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok.”
MUHALİFLER MEMNUN OLMADI
Sessizliğini bozsa da Tatlıtuğ'un 'suya sabuna dokunmayan', 'tatımız kaçmasın' kıvamındaki paylaşımı, kendisinden tepki bekleyen muhalifleri memnun etmedi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış