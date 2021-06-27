Kıvanç Tatlıtuğ ve Cedi Osman, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamaya dikkat çekmek için başlattığı kamu spotunda yer aldı.

Türkiye'de aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden aşılama sırası gelen yaş ve meslek grupları hakkında bilgi veriyor.

Hızla devam eden aşılama nedeniyle yaş sırası 18'e inerken, aşı olmak istemeyenler için ise bir kamu spotu hazırlandı.

Ünlü isimlerin yer aldığı kamu spotuna, Kıvanç Tatlıtuğ ve NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman destek verdi.

"ŞİMDİ SIRA BİZİM"

Ünlü isimlerin yer aldığı reklam filmlerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı.



Bakan Koca'nın paylaştığı reklamda Kıvanç Tatlıtuğ, "Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları.

Onların fedakârlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım." dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ: Şimdi sıra bizim, aşı olalım VİDEO

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"SİZ SAHADA OLMAYI BİZ SEYİRCİYİ ÖZLEDİK"

Cedi Osman da "Siz sahada olmayı özlediniz, biz ise seyirci desteğini yanımızda hissetmeyi.

Güzel günler için aşınızı olun, koronavirüse karşı kazanan taraf biz olalım." diyerek aşı olma çağrısı yaptı.



