Kıyafet isteyen Dilan Polat'a cezaevi yönetiminden uyarı: Pazar malı olacak Marmara Cezaevi'nde bulunan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun kıyafet talebine "marka" uyarısı yapan yönetimin, "Burada marka kıyafet olmayacak, pazar malı olsun. Yoksa da kantinden alın" dediği iddia ediliyor.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin uzun zamandır konuştuğu bir isim de Polat Ailesi.

Şatafatlı hayatları soruşturmaya giren Engin ve Dilan Polat, kısa sürede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Kıyafet talebine "marka" uyarısı

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne götürüldü.

Aynı koğuşta kalan Polat ve Doğu, kıyafet getirtme talebinde bulundu.

Ancak bu talep karşısında bir uyarı ile karşılaşıldı.

Marmara Cezaevi yönetiminin, kıyafet getirtmek isteyen kardeşlere “marka” uyarısı yaptığı iddia edildi.

"Marka olmayacak. Pazar malı olsun"

Cumhuriyet’in haberine göre o uyarıda şu cümleler kullanıldı;

Burada asla marka, pahalı, lüks eşyalar olmayacak. Bu cezaevindeki sınıfsal eşitliği bozar. Pazar malı olsun, yoksa da gelin cezaevi kantininden alın.

Araçlarına el konuldu

Öte yandan Polat Ailesi'nin mal varlıkları da mercek altına alındı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde çiftin ev ve iş yerlerine baskın yapıldı.

Buradaki 14 otomobile, lüks araçlarla birlikte el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilenen araçlar, ardından yediemin otoparkına çekildi.

Polat Ailesi'ne ait 9 araç, Zeytinburnu'ndaki yediemin otoparkında görüntülendi.

Ne olmuştu?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.