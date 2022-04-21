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    KIYAMDER'den Yetim Köyü Belgeseli

    Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIYAMDER), hazırladığı belgeselle Suriyeli yetimlerin yaşadığı insanlık dramına ışık tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 22:01
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 22:03
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    KIYAMDER'den Yetim Köyü Belgeseli

    Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde mazlumların yardımına koşan Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIYAMDER), anlamlı bir çalışmaya imza attı.

    KIYAMDER hazırladığı belgeselde, Suriye'de yıllardır süren insanlık dramını mercek altına aldı.

    Ülkede yaşanan iç savaş sonrası insanların konu alındığı belgesel, gerçek hayat hikayelerini içinde barındırıyor.

    Suriyeli mazlumlar anlatıyor...

    İdlib'de KIYAMDER tarafından kurulan Yetim Köyü'nde kalan Suriyeli mazlumlar, yaşadıklarını tüm gerçekliğiyle anlatıyor.

    Yerlerinden edilen insanlar, yetim kalan çocuklar, yıllardır süren savaşın açtığı yaraları kelimelere dökerken, izleyenlerin adeta yüreği burkuluyor.

    İşte KIYAMDER'in hazırladığı Yetim Köyü Belgeseli...

    Öte yandan belgeselin tamamını izlemek için linke tıklayabilirsiniz...

    Kıyamder Yetim Köyü Belgeseli

    .

    KIYAMDER den Yetim Köyü Belgeseli #1

    KIYAMDER den Yetim Köyü Belgeseli #2

    KIYAMDER den Yetim Köyü Belgeseli #3

    KIYAMDER den Yetim Köyü Belgeseli #4

    KIYAMDER den Yetim Köyü Belgeseli #5

    KIYAMDER den Yetim Köyü Belgeseli #6

    KIYAMDER den Yetim Köyü Belgeseli #7


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