Kıyamet alametleri nelerdir? Büyük ve küçük kıyamet alametleri hangileri? Kur'anda geçen kıyamet alametleri..

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada yaşananlar etkisini göstermeye devam ederken kıyamet alametleri akıllara geliyor. Yaşanılan birçok kötü hadisenin ardından kıyamet alametleri nelerdir merak ediliyor.

Koronavirüs, yangın, deprem, sel.. 2020 yılında dünyanın başına gelenler yalnızca bunlardan ibaret de değil.

Yeni yılın ilk günlerinden itibaren hem dünya da hem ülkemizde pek çok olay da meydana geldi. Bu olaylar sonrası vatandaşlar dünyanın sonuna doğru gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametlerini araştırmaya başladı.

Peki, kıyamet alametleri nelerdir? Büyük ve küçük alametler nelerdir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kıyamet alametleri açıklaması..

KIYAMET NEDİR?

Kıyamet kelimesi, kalkmak, dikilip ayakta durmak manasındaki kıyam kökünden gelir.

Kıyamet, dirilip mezarından kalkma, Allah'ın huzurunda durma yahut bu olayın başlangıcını teşkil eden kozmik değişikliğin gerçekleşmesi anlamına gelir.

KUR'ANI KERİM'DE KIYAMET NEDİR?

Kıyamet, İsrafil’in (a.s) sûr denilen ve niteliği Allah katında bilinen bir şeye üflemesiyle kopacaktır. Sûra ikinci defa üflenince de, ruhlar cesetlerine dönerek diriliş meydana gelir.

Yüce Allah şöyle buyurur: "Sûra üflenince Allah’ın diledikleri dışında göklerde olanlar ve yerde bulunanlar baygın düşer. Sonra sûra bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışır dururlar.” (Zümer, 39/68.)"

Kıyamet, Kur’an-ı Kerim’de “el-yevmü’l-âhir (son gün)”, “yevmü’-’l-ba’s (diriliş günü)”, “yevmü’l-kıyâme (kıyâmet günü)”, “yevmü’d-dîn (ceza ve mükâfat günü)”, “yevmü’l-hisâb (hesap günü)”, “yevmü’t-telâk (kavuşma günü)”, “yevmü’l-hasre (hasret ve pişmanlık günü)” gibi isimler verilmiştir.

KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR?

Ölümden sonra bir diriliş olan kıyamet, her şeyin alt üst edilerek yok olması, evren düzeninin bozulması ve mahşere yönelmenin bir başlangıcıdır.

Şüphesiz kıyamet, evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olan Allah-ü Teala'nın emri ile evrendeki tüm düzenin ve kanunların bozmasıyla kopacaktır.

Kuran-ı Kerim'de kıyametin geleceğinden şüphe duyulmaması gerektiğini belirten bir çok âyet vardır.

Kıyamet günü önce müminlerin ruhları alınarak âhirete göçmeleri sağlanacak, böylece kıyamet, insanların kötüleri ve kâfirler üzerine kopacaktır. (Buhârî, "Fiten", 5; Müslim, "Fiten", 53; İbn Mâce, "Fiten", 24)





KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİ:

İşte Kıyametin Büyük ve Küçük Alametleri;

1- Hazret-i Mehdi gelecek.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

"Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar.

"Mehdi’nin başı hizasında bir bulut olacak, buluttan bir melek, “Bu Mehdidir, sözünü dinleyin” diyecektir."

2- Deccal gelecek.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

"Deccal çıkar, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrılığına inanan kâfir olur."

3- Yecüc ve Mecüc çıkacak.

Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki:

"Yecüc ve Mecüc, set yıkılıp her tepeden akın ederler."

Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

"Yecüc ve Mecüc, kıyametin ilk alametlerindendir."

4- Dabbet-ül Arz çıkacak.

Bu husustaki Hadis-i Şeriflerden birinin meali şöyledir:

"Dabbet-ül arz, Musa’nın asası ile mümine dokunur, alnına Cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kâfire, Süleyman’ın mührü ile vurur, Cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur."

5- Hazret-i İsa gökten inecek.

Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

"Allah’ın Resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine İsa gibi gösterildi." (Nisa 157)

"Elbette o (Hazret-i İsa’nın Kıyamete yakın gökten inmesi), Kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz!" (Nisa 158)

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:

"İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak, (Hristiyanlığı kaldıracak) domuzu öldürecek, (domuz etini yasaklayacak) İslam’dan başka şeyi yasaklayacaktır." (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe)

6- Duman çıkacak

Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

"Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle!" (Duhan 10)

Hadis-i şerifte de buyuruldu ki:

"Dumanın tesiri mümine nezle gibi gelir, kâfire ise çok şiddetlidir."(Ebu Davud)

7- Güneş batıdan doğacak.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

"Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman eder, ama imanı fayda vermez." (Buhari, Müslim)

Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

"Rabbinin bazı âyetleri (alametleri) geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış kimseye, o günkü imanı fayda vermez." (Enam 158)

8- Ateş çıkacak

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

"Hicazdan çıkan ateş, Basra’daki develerin boyunlarını aydınlatır." (Müslim)

9- Yer batması görülecek

Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

"Doğu, Batı ve Ceziret-ül Arab’da yer batışı görülecek." (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace)

10- Kâbe yıkılacak

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

"Bir Habeşli Kâbe’yi tahrip edecektir. Onu şu anda siyah elleri ile Kâbe’nin taşlarını bir bir söker halde görüyorum." (Buhari, Müslim)





KIYAMETİN KÜÇÜK ALAMETLERİ: