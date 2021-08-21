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    Kıyı Emniyeti, Heybeliada'dan vatandaşları tahliye ediyor

    Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşları tahliye ediyor.
    • AA
    • 21.08.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 21.08.2021 - 15:25
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    Kıyı Emniyeti, Heybeliada'dan vatandaşları tahliye ediyor

    Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.

    İstanbul Heybeliada'da orman yangını meydana geldi.

    KIYI EMNİYETİ, HEYBELİADA'YA SEVK EDİLDİ

    Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleyi aralıksız sürdürürken alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

    Heybeliada'ya Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler de sevk edildi.

    Vatandaşlar Heybeliada'dan tahliye edildi VİDEO

    BÖLGEDEKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

    KEGM-3 botu, bölgedeki vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi.

    NENE HATUN gemisi ve KEGM-5 ve KEGM-6 botları da bölgeye yönlendirildi.

    Kıyı Emniyeti, Heybeliada dan vatandaşları tahliye ediyor #1

    Kıyı Emniyeti, Heybeliada dan vatandaşları tahliye ediyor #2

    Kıyı Emniyeti, Heybeliada dan vatandaşları tahliye ediyor #3

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