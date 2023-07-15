Kıyı Emniyet'inden 15 Temmuz'a özel saygı seyri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ve gaziler anısına deniz araçlarıyla "İstanbul Boğazı'nda saygı seyri" düzenledi.

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AA & Ensonhaber

FETÖ'nün hain darbe girişimi üzerinden 7 yıl geçti.

15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı bedenlerini siper eden polis, asker ve sivil 253 şehidimiz, çeşitli törenlerle anılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi program gerçekleştirildi.

Genel müdürlükte görev yapan gaziler ile terör ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınlarının katıldığı saygı seyri programında, 3 hızlı tahlisiye botu, 3 rhib bot ve 2 römorkör olmak üzere 8 deniz aracı hazır bulundu.

Sahil boyunca halkı selamladı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün merkez yerleşkesinden başlayan saygı seyrine katılan deniz araçları, önce Beylerbeyi'nden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar Anadolu Yakası sahil bandına paralel olarak geçiş yaptı ve sahil boyunca halkı selamladı. Ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından Avrupa Yakası'na geçiş yapıldı.

Saygı seyri yaptılar

Ortaköy Meydanı önünde deniz araçları saygı seyri gerçekleştirdi. Meydanda bulunan halk selamlandı ve deniz araçları bölgede su gösterisi yaptı. Son olarak Üsküdar Meydanı önünde de aynı şekilde halkı selamlama ve su gösterisi gerçekleştirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdür Vekili Mustafa Bankaoğlu'nun da katıldığı etkinlikler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.