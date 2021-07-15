Kıyı Emniyeti'nden İstanbul Boğazı'nda saygı seyri

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılında şehit ve gazilerin anısına 8 geminin katılımıyla İstanbul Boğazı’nda su gösterisi gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi program gerçekleştirildi.

Genel müdürlüğün kuruluşunda görev yapan gaziler ile terör ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınlarının katıldığı saygı seyri programında 3 hızlı tahlisiye botu, 3 rhib bot ve 2 römorkör olmak üzere 8 deniz aracı hazır bulundu.

ŞEHİT VE GAZİLERİN ANISINA

Şehit ve gaziler anısına düzenlenen ve Beylerbeyi açıklarından başlayan saygı seyrine katılan deniz araçları, Anadolu yakası sahil bandına paralel olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ilerledi.

BOĞAZ SULARINDA GÖSTERİ

Köprü altından Avrupa yakası sahil bandına paralel olarak Beşiktaş istikametinde seyreden araçlar, Ortaköy Meydanı önünde su gösterisi gerçekleştirdi.

Daha sonra buradan Üsküdar açıklarına hareket eden deniz taşıtları, Üsküdar Meydanı önünde de su gösterisi havadan görüntülendi.