Kıyıların yeni muhafızı 'Barbaros' göreve hazırlanıyor

ROKETSAN tarafından geliştirilen Barbaros Kıyı Savunma Sistemi'nin bir bataryası, 4 Atmaca ve 6 Çakır füzesinden oluşuyor.

Türkiye, savunma sanayide başarılı adımlar atmaya devam ediyor.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen teknolojilerle birlikte üretilen insansız hava araçları Türk Ordusu'nun gücüne güç katıyor.

Bu kapsamda ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci’den yakın zamanda test atışı gerçekleştirilen ve "Barbaros" ismi verilen kıyı savunma sistemine ilişkin açıklama geldi.

İkinci, silah sisteminde milli gemisavar füzesi Atmaca ve milli seyir füzesi Çakır'ın kullanılabileceğini anlattı.

AA'nın aktarımına göre; Barbaros'un özellikle denizdeki tehditleri bertaraf edecek özelliklere sahip, mobil bataryalardan oluşan bir kıyı savunma sistemi olacağını belirten İkinci, sistemin ilk atışını birkaç ay önce Sinop'ta kıyıdan gerçekleştirdiklerini anımsattı.

"Her türlü tehdidi bertaraf edebilecek yeteneklere sahip"

İkinci, "Orada Atmaca füzesiyle kıyıya yerleştirilmiş mobil batarya üzerinden denizdeki bir hedefe angaje olup başarıyla atışımızı gerçekleştirdik. Barbaros Kıyı Savunma Sistemi 5 dakikadan kısa sürede yer değiştirebilen, denizdeki hedeflere karşı Advent Savaş Yönetim Sistemi ve ağ destekli yetenekleri kullanan, radar sistemlerinden gelen bilgileri kendi içerisinde birleştirip hedef angajmanı yapabilen bir sistem olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Deniz Kuvvetlerinin hizmetine girecek. Buradaki en büyük avantaj şu: Bir mobil kıyı savunma bataryası sistemi, komuta kontrol ve lançer kabiliyetleriyle, hedef belirleme ve hedef angajmanı konusundaki yetenekleriyle denizden gelebilecek her türlü hedefi, tehdidi bertaraf edebilecek yeteneklere sahip olacak.

Hem Atmaca hem de Çakır füzesini beraber kullanabilecek bir platform olarak hedeflerin büyüklüğüne, önceliğine göre hedef angajmanını değiştirebilecek, hedeflemeyi aynı anda yapabilecek kabiliyetleri birleştirecek, sürü saldırısı yapabilecek, tespit ettiği hedefleri radar, network üzerinden diğer mobil bataryalarıyla paylaşabilecek. Merkezden, kıyı gözetleme sisteminden, radar sisteminden gelecek bilgilerle hedefleri görmeden angaje olup atış yapabilecek özellikleriyle ön plana çıkacak." ifadelerini kullandı.

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Türkiye ve benzer özelliklere sahip ülkeler için önemli

İkinci aynı zamanda, denizden gelecek tehditleri özellikle bu tür mobil bataryalarla bertaraf edecek bir teknolojinin hem Türkiye hem de benzer özelliklere sahip ülkeler açısından son derece önemli bir kabiliyet sunduğunu dile getirdi.

Barbaros Kıyı Savunma Sistemi'nin bir bataryasından 4 Atmaca füzesi veya 6 Çakır füzesi ateşlenebileceğini bildiren Murat İkinci, bu sayede maliyet etkin, hedefe odaklı, hedeflerin cinsine, tehdit seviyesine göre hedef angajmanı yapılabilecek bir kabiliyetin Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulacağını vurguladı.

Hızlı şekilde kontrol sağlayacak mobil sistemler geliştirilecek

Barbaros'un HAVELSAN tarafından geliştirilen ve birçok platforma entegre edilen Advent Savaş Yönetim Sistemi ile entegre olarak Deniz Kuvvetlerinin kullandığı ağa direkt adapte olacağını, orayla bilgi alışverişi yapabileceğini anlatan İkinci, "Bu sistem sayesinde ülkemizin her noktasında çok hızlı şekilde kurulup, çok hızlı şekilde denizdeki kontrolü sağlayabilecek mobil sistemleri hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.

"Sensör kabiliyeti üzerine eklenecek"

Kıyı savunma sisteminin ROKETSAN'ın öz "aynaklarıyla geliştirildiğine değinen İkinci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok yakın zamanda başarılı bir atış yaptık. Peyderpey üzerine eklenecek kabiliyetlerle geliştirilecek bir sistem olacak. Önümüzdeki yıl itibarıyla bu sistemin Deniz Kuvvetlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye gelmesini hedefliyoruz. Ondan sonra birçok yetenek, sensör kabiliyeti üzerine eklenecek. Barbaros sistemi büyüyerek devam eden, yeteneklerini artıran ve ülkemizin değişen savunma ihtiyaçlarına cevap veren bir yapıda ROKETSAN'ın öz kaynaklı projesi olarak çalışılmaya devam edilecek."