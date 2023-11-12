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Kız isteme töreninde damadının elini öpen baba yüzleri gülümsetti

Kız isteme töreninde damadının elini öpen baba yüzleri gülümsetti Evde yapılan bir nişan töreninde heyecanlanan baba, kızını verdikten sonra damadının elini öpüp başına koydu. O anlar kameralara yansıdı.