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Son günlerde sosyal medyada özel günlere ait videolar sık sık paylaşılmaya başladı.
Zaman zaman talihsiz anların yaşandığı günlerde, birbirinden farklı güldüren anlar da yaşanıyor.
El öp sırasında komik anlar art arda yaşandı
Bu kez görüntüler bir kız isteme merasiminden...
Ailelerin karşılıklı oturduğu anda, büyüklerinin elini öpmek için ayağa kalkan gelin ve damat komik bir an yaşadı.
Kayınpeder damadının elini öptü
Damat, ilk olarak gelinin yakınının elini havada bıraktı, ardından kayınpederinin elini öpmek isterken heyecanlı baba damadın elini öptü.
Sosyal medyada paylaşılan o anlar yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
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