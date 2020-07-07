Canlı yayın sırasında küçük kız çocuğuna sigara içirme girişiminde bulunan ablası büyük tepki topladı.

Sosyal medyada infial yaratan görüntünün adresi İstanbul'un Pendik ilçesi...

Henüz 4 yaşında olduğu tahmin edilen kız çocuğunu kucağına oturtturan 25 yaşındaki Betül Aşçı adlı kadın, sigara içirmeye çalıştı.

Cani kadının kardeşi olduğu öğrenilen minik kız çocuğu ise içmemek için büyük çaba harcadı.

SİGARAYI İÇMEDİKÇE KADIN TEKRARLADI

"Ben sigara içmem" diyen ve sigaraya her yaklaştığında büyük acı çektiği görülen çocuğun bu hali, kadını fazlasıyla keyiflendirdi.

Bu sırada görüntüde yer almayan ve çocuğun annesi olduğu tahmin edilen bir diğer kadın ise yerinden bile kıpırdamadı.

Kız kardeşine canlı yayında sigara içirmeye çalıştı ViDEO

Birkaç kez aynı eylemi deneyen kadın, çocuğun ağlaması ile vazgeçti.

Kadın tüm bunları bir de canlı yayında yaptı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÇILDIRDI

Görüntüler sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda mesaj Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına düştü.

Twitter kullanıcıları, kız çocuğunu adeta istismar eden kadının bir an önce bulunmasını istedi.