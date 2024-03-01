Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor İstanbul'un simge yapılarından olan Kız Kulesi, bugünden itibaren yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Kız Kulesi, İstanbul'un önemli simge yapıları arasında yer alıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği kule, yeniden gezilmek üzere ziyarete açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek.

Kuleye tekne seferleri

Kuleye tekne seferleri her gün 09.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.

Aslına yaraşır şekilde restore edilen Kız Kulesi, gelecek nesillere de miras kalsın diye uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.