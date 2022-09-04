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    ‘Kız Kulesi yıkıldı’ iddialarına yalanlama

    ‘Kız Kulesi yıkıldı’ iddialarına yalanlama

    Sosyal medyada Kız Kulesi'nin yıkıldığına yönelik paylaşımlar üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, restorasyon çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 10:40
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    Dünden bu yana sosyal medya “Kız Kulesi yıkıldı” iddialarıyla çalkalanıyor.

    Restore edilmek üzere üzeri kapatılan tarihi yapının ‘yok edildiğini’ öne süren bazı kullanıcılar, görüntüleri sayfalarına taşıdı.

    “Arkası görünüyor” iddiasına yalanlama

    “Kız Kulesi'ne Salacak'tan bakılınca arkası görünüyor” şeklindeki yorumlar ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

    Bakanlık; restorasyonun sürdüğünü, görüntüler ve iddia edilenlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

    Külah kısmı uzaklaştırıldı

    Aynı açıklamada evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak kulenin külah kısmının yapıdan uzaklaştırıldığına dikkat çekildi.

    Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden de paylaşımlar üzerine açıklama yapıldı.

    ‘Kız Kulesi yıkıldı’ iddialarına yalanlama #1

    ‘Yangın sonrasında betonarme eklenti yapıldı’

    Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1940'lı yıllarda Kız Kulesi'nde yaşanan yangın sonrasında betonarme eklenti yapıldığı belirtildi.

    Açıklamada, “Betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan, yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrolünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

    ‘Kız Kulesi yıkıldı’ iddialarına yalanlama #2

    Müze olarak hizmet verecek

    Restorasyona ve Kız Kulesi'ne ilişkin tüm belgeler ve gelişmelerin "https://kizkulesi.com" sitesinden paylaşıldığına yer verilen açıklamada, “2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir.” denildi.

    Kız Kulesi’nin restore edildikten sonra alacağı görüntü de sitede paylaşıldı.

    ‘Kız Kulesi yıkıldı’ iddialarına yalanlama #3

    Restorasyon öncesi çekilen fotoğraflar

    Restorasyon öncesinde; Kız Kulesi'nin betonarme eklentilerdeki hasarlar objektiflere böyle yansımıştı:

    ‘Kız Kulesi yıkıldı’ iddialarına yalanlama #4

    ‘Kız Kulesi yıkıldı’ iddialarına yalanlama #5

    ‘Kız Kulesi yıkıldı’ iddialarına yalanlama #6

    ‘Kız Kulesi yıkıldı’ iddialarına yalanlama #7

    ‘Kız Kulesi yıkıldı’ iddialarına yalanlama #8

    ‘Kız Kulesi yıkıldı’ iddialarına yalanlama #9

    ‘Kız Kulesi yıkıldı’ iddialarına yalanlama #10

    ‘Kız Kulesi yıkıldı’ iddialarına yalanlama #11


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