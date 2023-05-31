Kız Kulesi'nde ücretsiz ziyaretin son gününde uzun kuyruk oluştu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon çalışmalarının ardından mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edilen Kız Kulesi'ni görmek isteyen vatandaşlar sahilde uzun kuyruk oluşturdu.

DHA

2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından 11 Mayıs'ta görkemli bir şekilde açılışı yapılan Kız Kulesi yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilen sembol yapılardan biri de Kız Kulesi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021 yılında kule için restorasyon çalışması başlattı.

Baştan aşağıya iç ve dış kısımlarıyla tamamen yenilenen Kız Kulesi'nin açılışı merakla bekleniyordu.

11 Mayıs'ta ise çalışmalar tamamlanarak ziyarete açıldı.

Ücretsiz olarak hizmet verdi

Görkemli bir açılışın ardından mayıs ayı sonuna kadar ziyaretlerin ücretsiz olduğu açıklandı. Bunun üzerine vatandaşlar kuleye akın ederek oluşan uzun kuyruklara girdi.

7'den 70'e tüm vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören müze bugün son kez ücretsiz olarak hizmete açılıyor.

2 saat sıra beklediler

Kuleye ulaşımın sağlandığı Üsküdar'da bulunan Kız Kulesi bilet satış gişesi önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.

Sahilde oluşan kuyruk, havadan da görüntülendi. Sıradakilerin, bekleme süreleri ise 2 saati buldu.

"İlk defa görmek nasip olacak"

Kuyrukta bekleyenlerden Dilek Yeşilyurt, şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 1 buçuk saattir sırada bekliyorum. Bugün son gün diye geldik, seçimde görevim vardı aslında niyetimiz o gün gitmekti ama bugün oğlum için de okuldan izin alıp geldim. Bugünü değerlendirmek istedim. İlk defa görmek nasip olacak, restorasyon yapılmış halini merak ettim.

"Yenilenince yeni halini görmeye geldim"

Ziyaretçi Mustafa Aydın, ise şöyle konuştu:

10 dakika sonra tam 2 saattir bekliyor olacağım. Daha önce hiç gelmemiştim, yenilenince yeni halini görmeye geldim. Eski hali de güzeldi ama yeni hali de, geceleri ışık gösterileri oluyor. Değişim de şart tabii ki. Bakalım, merak ediyoruz, umarım görebiliriz, 16.00'da kapanacağı söyleniyor.

"Eskiye göre daha farklı olmuş"

Sırada bekleyenlerden Gümüş Kurt ise, "Güzel bir duygu İstanbullular için. Kız Kulesi zaten İstanbul için gelenek görenek haline gelmiş bir durumda. Vatandaşlarımız da son günde oldukça yoğun ilgili. Merak ediyordum, eskiye göre daha farklı olmuş." dedi.