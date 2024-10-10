Kız öğrencilerin cinsel saldırıya uğradığı iddiasına Mersin Valisi'nden yanıt

AA

Mersin'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Müfide İlhan Kız Öğrenci Yurdu'na gidiş güzergahında meydana geldiği iddia edilen cinsel saldırı olayı sonrası birçok kesimden tepki geldi.

Olayın sosyal medya hesaplarından hızla yayılmasıyla Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

"MAĞDURİYET VEYA ŞİKAYET KONUSU BİLDİRİLMEMİŞTİR"

Pehlivan, Valilikte yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Müfide İlhan Kız Öğrenci Yurdu'na gidiş güzergahındaki iki kız öğrenciye yönelik, bir araçta bulunan iki erkek tarafından uygunsuz ve rahatsız edici sözler söylendiği iddiasıyla 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar geldiğini bildirdi.

İhbar üzerine emniyet birimleri ve yurtta görevli ekiplerin hızla hareket edip olay yerine intikal ettiğini belirten Pehlivan, devamında şöyle konuştu:

Öğrencilerle birebir yapılan görüşmelerde, sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi herhangi bir mağduriyet veya şikayet konusu bildirilmemiştir.



Sosyal medya paylaşımlarından etkilenerek yurdun dışında toplanan öğrencilerimiz, iddiaların asılsız olduğunun anlaşılması üzerine kaldıkları yurtlarına dönmüştür.

"CİNSEL SALDIRI İDDİALARI TAMAMEN ASILSIZ"

Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikatın sürdüğünü belirten Pehlivan, sosyal medya hesaplarında paylaşılan "cinsel saldırı" iddiasına ilişkin de şu açıklamalarda bulundu:

Mersin KYK Kız Yurdu'nda bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu anlaşılmış olup bu tür sosyal medya paylaşımları yapan hesaplarla ilgili olarak 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmıştır.



Bu kapsamda, asılsız haber yaptığı ve yaydığı tespit edilen sosyal medya hesapları hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

"ÖĞRENCİLERİMİZ, AİLELERİNİN BİZE EMANETİDİR"

Pehlivan, "Yurtlarımızda barınan bütün öğrencilerimiz, ailelerinin bizlere emanetidir." diyerek, şu sözleri sarf etti: