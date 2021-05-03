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- Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan Gel Ha Gönül Havalanma
Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan Gel Ha Gönül Havalanma
Televizyonda yayınlanan Ramazan programına katılan Kerem Kınık, sazı eşliğinde 'Gel Ha Gönül Havalanma' türküsünü söyledi.
- Haber Merkezi
- 03.05.2021 - 08:55
- Güncelleme : 03.05.2021 - 09:23
Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Star TV ekranında yayınlanan 'Bekir Köse ile İftara Doğru' programına konuk oldu.
Kerem Kınık, yayının ilerleyen dakikalarında eline aldığı sazı ile 'Gel Ha Gönül Havalanma' türküsünü seslendirdi.
Sesiyle adeta kulakların pasını silen Kınık, izleyenleri mest etti.
Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan Gel Ha Gönül Havalanma