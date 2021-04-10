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Kızılay, hayırsever kadınları sanatla buluşturdu

Kızılay, hayırsever kadınları sanatla buluşturdu

Türk Kızılay’ı İstanbul Büyükşehir Kadın Kolları ile birlikte sanat ve sosyal sorumluluğu bir araya getiren bir projeye imza attı.