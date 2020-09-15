Kızılay şehidi Mehmet Arif Kıdıman, son yolculuğuna uğurlandı

Suriye’nin El-Bab şehrinde görevli olduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşen Düzceli Mehmet Arif Kıdıman, memleketinde toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden temizlediği Suriye’nin El-Bab bölgesinde Kızılay tarafından yardım faaliyetleri sürdürülüyordu.

Yapılan faaliyette görevli araçla bölgeye giden ekiplere silahlı saldırı düzenlendi.

SALDIRIDA ŞEHİT OLDU

Saldırıda Düzceli Mehmet Arif Kıdıman olay yerinde şehit olurken, 1 Kızılay personeli de yaralandı.

Cenazesi dün akşam memleketi Düzce’ye getirilen Kıdıman, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

GALATASARAY VE DÜZCESPOR ATKISI TABUTUNUN ÜSTÜNE KONULDU

Kızılay şehidi, Merkez Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verilirken, tabutunda tutkusu olduğu Galatasaray ve Düzcespor atkısı da yer aldı.