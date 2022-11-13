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Kızılay: Şu an için kan ihtiyacı bulunmamaktadır

Kızılay: Şu an için kan ihtiyacı bulunmamaktadır

Taksim'deki patlamanın ardından vatandaşlar hastanelere akın etti. Türk Kızılay'ı sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu an için bir kan ihtiyacının olmadığını açıkladı.