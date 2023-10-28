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Kızılay'ın Gazze'de görev yapan ekibiyle iletişim koptu

Kızılay'ın Gazze'de görev yapan ekibiyle iletişim koptu Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz. Sivil halk, insani çalışanlar, sağlık profesyonelleri ve tesisler korunmalıdır" denildi.