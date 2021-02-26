Kızılcahamam - Çerkeş Tüneli açılıyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlayan Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli, yarın hizmete girecek.

Ankara’nın Kızılcahamam ile Çankırı’nın Çerkeş ilçeleri arasındaki karayolunu 10 kilometre kısaltacak Mercimekli mevkiindeki 2 bin 71 metre uzunluğundaki tünelde ışık göründü.

Yapımı uzun süreden beri devam eden tünelin açılışı yarın...

GÜVENLİ TRAFİK AKIŞI SAĞLANDI

Projeyle Kızılcahamam ile Çerkeş arasında yüksek rakım ve eğimden kaynaklı kış şartlarının etkisi en aza indirilerek, ulaşım standardı artırılmış ve güvenli trafik akışı sağlanmış oldu.

6 kilometrelik mevcut güzergahın uzunluğu tünelle 3.6 kilometreye düşürülerek yol 2.4 kilometre kısaltıldı.

3 KULVARDA KATKI SAĞLAYACAK

Proje sayesinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların bu güzergahı tercih etmesiyle Kızılcahamam ve Çerkeş ilçelerinin ekonomi, kültür ve turizm açısından gelişimine de katkı sağlanacak.