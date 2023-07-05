Kızılcahamam Millet Bahçesi Ankaralılara nefes alacak alan oldu Geçen sene hayata geçirilen ve 39 bin 890 metrekare oyun alanı bulunan Kızılcahamam Millet Bahçesi 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.

AA

Türkiye’yi daha yeşil bir alan yapmak amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın Millet Bahçesi projeleri yurdun her noktasında hayata geçiriliyor.

Millet Bahçeleri kentin dört bir yanında oluşturduğu yeşil koridorlarla vatandaşların şehrin karmaşasından uzaklaşarak nefes almalarına imkan sunuyor.

Ankara'daki millet bahçelerinin de bu kapsamda sayıları her geçen gün artırılıyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine hayata geçirilen "Her şehre bir Millet Bahçesi" projesi Ankara'da da hayat buldu.

601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alan

Başkentte kişi başına düşen yeşil alan, açılan millet bahçeleri ile artırıldı.

Bugüne kadar Başkente kazandırılan millet bahçeleri yeşil alanlar, bisiklet yolları ve çocuk oyun alanları ile Ankaralıların dinlenmesi için hizmet veriyor.

Başkentlilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer aldığı millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.

39 bin 890 metrekare oyun alanı bulunuyor

Geçen yıl kapılarını açan Kızılcahamam Millet Bahçesi binlerce vatandaş tarafından ziyaret edildi.

İlçe halkının nefes aldığı bir alan Kızılcahamam Millet Bahçesi'nde 39 bin 890 metrekare oyun alanı, 250 metre bisiklet yolu, 4 bin 850 metre yürüyüş parkuru, amfi tiyatro, yeşil alan ve süs havuzu bulunuyor.