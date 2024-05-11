Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti isimli dizide ekranlara gelen bir sahne dikkat çekti.
Dizide oyuncu Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakterinin kanaldaki programı kapatılınca kocasının şirketinde işe başladı.
Şirkette kendisine ayrılan ofisi düzenleyen Kıvılcım, odasına Atatürk portresi koydu.
Diziye damga vuran Atatürk sahnesi
O anlarda odaya giren Haluk isimli başka bir şirket çalışanı Atatürk portresini 'aksesuar' olarak nitelendirdi.
Kıvılcım da Atatürk portresini aksesuar olarak nitelendiren Haluk'a sert bir yanıt verdi.
Kıvılcım "Aksesuar değil o. Siz adını söylemekten imtina mı ediyorsunuz anlayamadım ama bu bir Atatürk portresi. Ben buraya geçici geldim bir süre sonra çalışıp gideceğim ama o hep burada kalacak. Alışsanız iyi olur" ifadelerini kullandı.
Tartışma yarattı
Yayınlanan sahnenin ardından sosyal medya ikiye bölündü.
Bir yanda sahneden övgüyle bahsedenler yer alırken diğer yanda dizide Atatürk üzerinden mesaj verilmeye çalışıldığı ifade edildi.
İşte dizide geçen o diyaloğun tamamı;
"Hemen aksesuar asmaya başlamışsınız"
"Aksesuar değil o her şirkette olması gereken bir portre"
"Tabi tabi, siz seviyorsanız"
"Siz sevmiyor musunuz?"
"Aksesuar olarak diyorum"
"Bakın Haluk Bey, adını söylemekten imtina mı ediyorsunuz anlayamadım ama bu bir Atatürk portresi. Ben buraya geçici geldim bir süre sonra çalışıp gideceğim ama o hep burada kalacak, alışsanız iyi olur diye düşünüyorum"
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