Kızılcık Şerbeti Nilay'ın torbacılarla uyuşturucu pazarlığı Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in uyuşturucu sipariş ettiği torbacılarla arasındaki pazarlık diyaloğu ortaya çıktı.

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İşlediği konu bakımından Türkiye'yi ekran başına kilitleyen dizilerden biri de Kızılcık Şerbeti...

Muhafazakar ve seküler aileler arasındaki ilişkileri merkezine alan hikayesi ile her bölümü merakla beklenen dizi şu sıralar uyuşturucu skandalı ile çalkalanıyor.

Dizide Nilay karakterini canlandıran ve aynı zamanda dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek, umarsız uyuşturucu alışverişiyle gündemde.

Yakalanan torbacılardan uyuşturucu istedi

İstanbul'un Ulus semtinde gece saatlerinde uyuşturucu siparişi veren Civelek'in polis ekiplerinin yakaladığı ve arama yaptığı esnada torbacıların yanına gelip "Getirdin mi malzemeleri?" demesi bütün olayın açığa çıkmasına neden oldu.

Dekontu polislerle paylaştı

Olay yerinde polislere konuşan Civelek, Selçuk Ç'nin hesabına kokain getirmesi için 6 bin TL gönderdiğini, gelecek kokain maddesini ise ismini bilmediği bir arkadaşına aldığını iddia etti. Dekontu da polislerle paylaştı.

Plakasız motosikletle uyuşturucu servisi yapan şüphelilerle birlikte genç kadın da polis merkezine götürülürken ilk kez uyuşturucu kullanacak olduğunu söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Sabah'ın haberine göre Feyza Civelek ve torbacı arasındaki yazışmalar ortaya çıktı.

Torbacı ile yazışma

İşte ikili arasındaki uyuşturucu alışverişi ve pazarlık diyaloğu:

Feyza Civelek (F.C.): Gelir misin? 1 T+taksi parası olacak.

Selçuk Ç. (S.Ç.): Ulus'a mı?

F.C.: Evet

S.Ç.: 3 bin 200 lira yapıyor. 15 dakika beklememiz. Yemek yapıldı.

F.C.: Ne zaman çıkarsın yani?

S.Ç.: Kuruması lazım. 15 dakika

F.C.: Kurumasın boş ver, peçeteye koy getir işte.

S.Ç. L istemiyon

F.C.: Evet Hadi çık gel. 3 bin 200. Gelmen kaç dakika 10 dakika buradasın di mi. Bir şey soracağım. 1.5 T ( 1.5 gram taş kokain) Yarım L (line yani toz kokain) artı taksi ne kadar yapıyor? Çıktın mı? Selçuk bir şey sordum? Ne aldın yanına?

S.Ç.: Çıktım. Fiyat değişti.

1 saatte nasıl fiyat değişir

F.C.: Ne fiyatı değişti. Daha 1 saat oldu alalı. Bugünlük eski fiyattan yap. 1.5 T, yarım L, taksi?

S.Ç.: 6 bin lira toplam.

F.C.: Yanında ne kadar T var? Söyle ona göre hesaplayacağım? Söylesene? Teklifi kabul etmiyorum.

S.Ç.: Gel bekliyorum.

F.C.: Neredesin. Ayır 1 T yarım T diye.