Kızılelma, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı Teknofest 2023'e katılacak Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Kızılelma, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde halkla buluşacak.

AA

Teknofest 2023'e katılacak Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı, saat 11.30'da Çorlu Havaalanı'ndan havalandı.

Kızılelma İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.

Bayraktar Kızılelma, 9. ve 10. uçuş testlerini de dün başarıyla tamamlamıştı.

Kızılelma ile AkıncıI TİHA kol uçuşu yaparak bir ilki gerçekleştirmiş, insansız platformların uyumu ve potansiyel etkisi ortaya konulmuştu.

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen ve 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Teknofest 2023 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda halkla buluşacak.

Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor.

Milli insansız savaş uçağının, 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.