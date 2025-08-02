KIZILELMA seri üretimde: F-16 maliyetine 20 yerli savaş uçağı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, CNN Türk canlı yayınında Türkiye'nin yerli ve milli ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA’ya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KIZILELMA SERİ ÜRETİMDE: 6’NCI UÇAK ÜRETİM BANDINDA

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın seri üretime başladığı ve seneye envantere gireceği müjdesini veren Bayraktar, aktif olarak 6'ncı KIZILELMA'nın üretim bandında olduğunu duyurdu.

"SENEYE ENVANTERDE OLACAK"

Selçuk Bayraktar'ın KIZILELMA'nın üretim sürecine ilişkin yaptığı açıklamaları şu şekilde:

"Vizyonumuz tam bağımsız savunma sanayii. Önemli olan makinalardan çok, donanımlı nesil. Türkiye'de motor teknolojisi artık var. Motorun katma değeri çok düşük, biz esas yazılıma önem veriyoruz.



Mesela ASELSAN'ın yaptığı radarın katma değeri çok daha yüksek. Kızılelma hem milli hem de en ileri teknoloji. Bu yıl itibarıyla seri üretime geçildi. Şu anda 6'ncı KIZILELMA üretim bandında. Seneye envanterde olacak.



Tabi bir yandan üretiyoruz bir yandan geliştiriyoruz. Bütün sistemlerini biz yaptık. O kadar kompleks bir makine ki. Uçuş bilgisayarından, güç sistemlerinden her tarafı çok daha karmaşık bir uçak. Bayraktar AKINCI SİHA'dan neredeyse 10 kat daha karmaşık bir uçak."

"BİR ADET F-16 MALİYETİNE, 20 ADET KIZILELMA ÜRETİLİYOR"

Bayraktar, ABD'nin çok sayıda ülke tarafından satın alınan ve on yıllardır en güvenilir savaş uçaklarından olan F-16 savaş uçaklarının bir adetinin maliyetine 20 adet KIZILELMA üretildiğini söyledi.

Öte yandan ABD'nin dev savunma sanayi şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen F-16 savaş uçaklarının üretim maliyetinin 60-70 milyon dolar aralığında olduğu tahmin ediliyor.