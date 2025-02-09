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İHA

Türkiye, savunma sanayii alanında adından söz ettirmeye devam ediyor..

Her geçen gün bu alanda önemli gelişmeler kaydeden Türkiye'de Baykar Teknoloji, Kızılelma ile özellikle insansız hava araçları (İHA) alanında dikkat çeken bir adım atmış durumda.

Yaşanan son gelişmede ise BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın bir başarıya daha imza attığını duyurdu.

BAŞARILI TEST UÇUŞU

Radardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme yetenekleriyle dikkat çeken Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın testleri devam ediyor.

Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma motor testi başarı ile gerçekleşti.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTI

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma PT-3 motor çalıştırma testinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.