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    Kızılırmak Nehri kızıl akmaya başladı

    Yağışların ardından yamaçlardan taşınan toprakla birlikte kızıla bürünen Kızılırmak, havadan görüntülendi.
    • 10.06.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 16:34
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    Kızılırmak Nehri kızıl akmaya başladı

    Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak Nehri'nin rengi değişti.

    Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğarak, Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kızılırmak adeta kızıla büründü.

    Kızıla döndü

    Yağışlarla yamaçlardan taşınan toprağın etkisiyle rengi kızıla dönen nehir,  drone ile havadan görüntülendi.

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    Kızılırmak Nehri kızıl akmaya başladı #4

    Kızılırmak Nehri kızıl akmaya başladı #5

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