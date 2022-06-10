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Kızılırmak Nehri kızıl akmaya başladı
Yağışların ardından yamaçlardan taşınan toprakla birlikte kızıla bürünen Kızılırmak, havadan görüntülendi.
- 10.06.2022 - 16:05
- Güncelleme : 10.06.2022 - 16:34
Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak Nehri'nin rengi değişti.
Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğarak, Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kızılırmak adeta kızıla büründü.
Kızıla döndü
Yağışlarla yamaçlardan taşınan toprağın etkisiyle rengi kızıla dönen nehir, drone ile havadan görüntülendi.