KKTC'de asgari ücret resmi olarak kabul edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde itiraz edilen asgari ücret, net 6 bin 90 TL, brüt ise 7 bin TL olarak belirlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçilerin yetersiz işverenin ise gerekenin üzerinde bularak itiraz ettiği brüt 7 bin TL’lik asgari ücrette karar kıldı.

RESMİ OLARAK KABUL EDİLDİ

Bugün toplanan komisyonda, işveren tarafının reddettiği asgari ücret hükümet ve işçi tarafının onay vermesi ile oy çokluğuyla resmen kabul edildi.

BRÜT 7 BİN TL

KKTC'de buna göre, asgari ücret net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL olarak belirlendi. Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yeni kararı, resmi gazetede yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.