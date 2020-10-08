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    KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Maraş'ı ziyaret etti

    46 yılın ardından halka açılan Maraş, ziyaretçi akınına uğradı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da Maraş'ın sahil kesimlerinde incelemelerde bulundu.
    • AA
    • 08.10.2020 - 17:40
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 17:40
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    KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Maraş'ı ziyaret etti

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Maraş, 46 yıl sonra halka açıldı.

    Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da görüntülü katılımları ile iş makinelerinin girdiği Maraş'ın bir kısmı, bugün öğle saatlerinde halkın kullanımına sunulmuştu.

    Turistik özellikleri ile bir zamanların gözdesi olan Maraş'ta, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da incelemelerde bulundu.

    SOMUT ADIMLAR ATILDI

    Tatar, salı günü Ankara ziyareti sırasında Maraş'ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını belirtmişti.

    KAMUYA AİT KISIMLAR AÇILIYOR

    Tatar, "Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımızı başlatıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

    KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Maraş ı ziyaret etti #1

    KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Maraş ı ziyaret etti #2

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