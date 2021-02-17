KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Rum tarafının şartlarına boyun eğecek değiliz

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin gayriresmi 5+1 toplantısına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Tatar, "Rum tarafının şartlarına boyun eğecek değiliz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında siyasi gerginlik giderek artıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in gayriresmi 5+1 toplantısına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Rum tarafının şartlarına boyun eğecek değiliz. Egemen iki eşit devletin iş birliğine dayalı çözüm modeli yeni görüş ve yeni bir yol olarak tarafımızdan gündeme getirilmiş olup, gayri resmi 5+1 toplantısında da masaya getirilecek ve bundan da geri adım atılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"DAYATMALAR KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunda dikkatlerin önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi beklenen gayriresmi 5+1 toplantısına çevrildiğini kaydetti.

Toplantı öncesi Rum tarafının tahrik ve kabul edilemez taleplerinin de yoğunlaşarak devam ettiğini belirten Tatar, "Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in gayriresmi 5+1 toplantısına yönelik, 'BM parametreleri değişmemeli, Türk tarafının kapalı Maraş’ın tamamen açılmasına yönelik planlamaları sona ermeli ve Doğu Akdeniz’deki Türk faaliyetleri sonlandırılmalı' şeklinde dayatmalarda bulunması kabul edilemez" dedi.

Anastasiadis’in bu dayatmalarda bulunması ve bunları şart olarak ileri sürmesinin Kıbrıs’ta statükonun devam etmesi anlamını içerdiğini aktaran Tatar, yapılması beklenen gayri resmi 5+1 toplantısını da engellemeye yönelik olduğunu açıkladı.

"BM PARAMETRELERİ BUGÜNE KADAR SONUÇ VERMEDİ"

Tatar, "Kıbrıs konusuyla ilgili olarak yıllardan beri gündemde bulunan BM parametreleri bugüne kadar sonuç vermediği gibi, söz konusu parametrelerle de bir anlaşmaya ulaşılamayacağı gerçeği ortaya çıkmıştır. Mevcut parametrelerde ısrar etmek ise çözümsüzlüğe oynamaktır” ifadelerini kullandı.

Tatar, Türk tarafının belirlediği ve uygulamaya koyduğu kapalı Maraş açılımının devam ettiğini vurguladı.

"Bu konuda Rum tarafının şartlarına boyun eğecek değiliz" ifadelerini kullanan Tatar, Doğu Akdeniz’de devam etmekte olan Türk faaliyetlerinin de KKTC ile Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik olduğunu belirtti. Tatar, Rum tarafının tek başına Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarına sahip çıkmasına ve KKTC ile Türkiye’nin haklarını ayaklar altında çiğnemesine asla müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

"GÖRÜŞÜMÜZ, YAN YANA YAŞAYAN İKİ DEVLETİN İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ÇÖZÜM MODELİDİR"

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulis'in “Federasyon zemini dışında bir çözümün olamayacağı” açıklamasını anımsatan Tatar, "Bizim görüşümüz ise eşit haklara sahip, yan yana yaşayan egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modelidir. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Rum uzlaşmazlığı nedeniyle çöken Crans Monta görüşmelerinden sonra yaptığı açıklamada Kıbrıs konusuyla ilgili yeni görüşlerin de masaya gelebileceğini belirtmişti. Egemen iki eşit devletin iş birliğine dayalı çözüm modeli de yeni görüş ve yeni bir yol olarak tarafımızdan gündeme getirilmiş olup, gayri resmi 5+1 toplantısında da masaya getirilecek ve bundan da geri adım atılmayacaktır" dedi.

İki devlet arasında çözüm yolunun iş birliğine dayalı olduğuna dikkat çeken Tatar, "Egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı çözüm, en gerçekçi modeldir" ifadelerini kullandı.

"RUM TARAFINDAN BEKLENTİMİZ ÇAĞDIŞI ZİHNİYETLERİNDEN VAZGEÇMELERİ"

Rum kesiminin şartlarından vazgeçmesi için çağrıda bulunan Tatar, "Rum tarafından beklentimiz köhnemiş ve çağdışı zihniyet ile dayatma ve kabul edilemez şartlarından vazgeçmesi ve diyalog yolunun açılmasına yardımcı olmasıdır. Unutulmamalıdır ki, bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi Türkiye tarafından da desteklenen eşit egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modeli Kıbrıs ile bölgenin yararına olabilecek en gerçekçi çözüm modelidir" dedi.