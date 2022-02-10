KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şerefli ve haysiyetli bir teşkilattır

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şerefli ve haysiyetli bir teşkilattır

Ayşenur Arslan'ın TMT ile ilgili sözlerine tepki gösteren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "TMT şerefli ve haysiyetli bir teşkilattır" dedi.

Ayşenur Arslan, Halk TV'de Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini veren Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçi ve illegal" olmakla itham etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Ayşenur Arslan'ın Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadele veren Türk Mukavemet Teşkilatı’na (TMT) yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"TMT ŞEREFLİ VE HAYSİYETLİ BİR TEŞKİLATTIR"

Ersin Tatar açıklamasında, "1974'e kadar buradaki varlığımızı sürdürmemize, o zor günlerde varlığımızı sürdürmemizde Türk Mukavemet Teşkilatı'nın çok büyük katkıları olmuştur. Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin kuruluşunda görev alan kutsal bir kuruluştur. Bu konuları bilmeden, TMT'ye söylenen sözler bizi üzer. TMT şanlı bir direniş örgütüdür. Kıbrıs Türk halkının korunmasında büyük bir mücadele vermiştir. Tarihi doğru aktarmak lazım, TMT şerefli ve haysiyetli bir teşkilattır." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şerefli ve haysiyetli bir teşkilattır







