KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da saldırı girişimi

ensonhaber.com

İngiltere'de çirkin provokasyon...

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir okulda Türk öğrencilere seminer vermek için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Burada Tatar'ın konvoyuna bir saldırı girişiminde bulunuldu.

Tatar, Rum kesiminin Yunan bayraklarıyla konvoyuna saldırdığını ancak bunun yıldırıcı olmayacağını dile getirdi.

Tatar daha sonra çirkin saldırıya ilişkin A Haber ekranlarına açıklamada bulundu.

Rumların ortalığı karıştırdığını söyleyen Tatar, "Yunan bayraklarıyla dolu birkaç yüz kişi, avazlarının çıktığı kadar, ‘Türkler Kıbrıs’tan dışarı, ‘Kıbrıs Rum’dur, Helen’dir, hatta ‘Tatar’a ölüm’ şeklinde bağırdılar." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saldırı girişimi sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İnanamazsınız, burada bir konferans verecektik Türk çocuklara, tabii diğerleri de gelebilirdi. Rumlar ortalığı karıştırdı, idareye baskı yaptılar kimse katılmasın diye. Bir de geldiğimizde Yunan bayraklarıyla dolu birkaç yüz kişi, avazlarının çıktığı kadar, ‘Türkler Kıbrıs’tan dışarı, ‘Kıbrıs Rum’dur, Helen’dir, hatta ‘Tatar’a ölüm’ şeklinde bağırdılar. Tam bir rezillik. Yani biz bunlarla nasıl barışı sağlayacağız, hep kuşkularımız vardı bir kez daha bunu burada gördük. Kıbrıslı bir liderin gelip burada bir konferans vermesinden daha doğal ne olabilir.