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    KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Seçim malzemesi yapılması yanlış

    KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kapalı Maraş'ın perşembe günü açılacak olması ve su temininde yaşanan arızanın çözülmesiyle ilgili, "Seçim malzemesi yapılması son derece yanlış" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 18:41
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    KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Seçim malzemesi yapılması yanlış

    46 yıldır yaşam olmayan Kapalı Maraş için KKTC ve Türkiye düğmeye bastı.

    KKTC Başbakanı Ersin Tatar, perşembe günü Kapalı Maraş'ın halka açılacağını açıkladı.

    KAPALI MARAŞ VE SU KRİZİ ÇÖZÜLÜNCE, MUSTAFA AKINCI TUTUŞMAYA BAŞLADI

    Kapalı Maraş'ın yanı sıra KKTC'ye su taşınmasında yaşanan arıza da giderildi ve Kıbrıs'ta bundan böyle yaşanabilecek bir su krizinin önüne geçildi.

    Yavru vatanda pazar günü yapılacak seçim öncesi yaşanan bu gelişmeler üzerine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir açıklama yaptı.

    MUSTAFA AKINCI, SEÇİMLERİMİZE MÜDAHALE YAPILIYOR DEDİ...

    Akıncı, yaptığı açıklamada "Sırf adaylardan birine avantaj sağlamak amacıyla Ankara’da ve Kıbrıs’ta yapılan bu düzenlemeler seçimlerimize yapılan müdahalenin bir başka boyutunu oluşturmaktadır." dedi.

    Yaptığı açıklamalarla Türkiye karşıtlığıyla bilinen Akıncı'nın atılan bu adımlar karşısında ciddi bir oranda oy kaybına uğrayabileceği öngörülüyor.

    KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Seçim malzemesi yapılması yanlış #1

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